Командир Одесской теробороны ранен при задержании диверсанта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во время задержания диверсионно-разведывательной группы в Одессе получил ранение начальник регионального управления сил тероборони "Юг" Станислав Ярмола. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, информирует УНН.
Детали
По словам Гриневецкого, в городе и области продолжают действовать диверсионно-разведывательные группы. Представителя одной из таких задержали утром 27 февраля в Раздельной — его товарищи разбежались, покинув микроавтобус с оружием и взрывчаткой, их поиски продолжаются.