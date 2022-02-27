Командир Одесской теробороны ранен при задержании диверсанта

Детали

По словам Гриневецкого, в городе и области продолжают действовать диверсионно-разведывательные группы. Представителя одной из таких задержали утром 27 февраля в Раздельной — его товарищи разбежались, покинув микроавтобус с оружием и взрывчаткой, их поиски продолжаются.