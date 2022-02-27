Командир Одесской теробороны ранен при задержании диверсанта

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19:03 • 71730 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116464 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 110929 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105640 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 90063 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90597 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79547 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во время задержания диверсионно-разведывательной группы в Одессе получил ранение начальник регионального управления сил тероборони "Юг" Станислав Ярмола. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, информирует УНН.

Детали

По словам Гриневецкого, в городе и области продолжают действовать диверсионно-разведывательные группы. Представителя одной из таких задержали утром 27 февраля в Раздельной — его товарищи разбежались, покинув микроавтобус с оружием и взрывчаткой, их поиски продолжаются.

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