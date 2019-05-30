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Команди зірок минулого візьмуть участь в Турнірі чемпіонів

Команди зірок минулого візьмуть участь в Турнірі чемпіонів

Київ • УНН

 • 7529 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Мадриді пройде Турнір чемпіонів в якому візьмуть участь чотири команди, складені з колишніх зірок європейського футболу. Про це повідомляє сайт УЄФА, передає УНН.

До 2018 року Матчі чемпіонів були кульмінацією заходів, приурочених до фіналу Ліги чемпіонів, але другий сезон поспіль на поле вперше вийдуть відразу чотири команди, а глядачі побачать ще більше зірок.

48 гравців будуть розділені на команди за кольорами: червоні, сині, жовті і сірі. Більшість з них раніше вигравали Кубок чемпіонів, в тому числі мадридські легенди Роберто Карлос, Луїш Фігу, Стів Макманаман і Фернандо Морієнтес. Також в Турнірі чемпіонів візьмуть участь колишні зірки жіночого футболу Селія Шашіч і Лора Жорж і фрістайлери F2 Джеремі Лінч і Біллі Уінгроу.

Склади команд:

Червоні — Єжи Дудек, Мічел Сальгадо, Роберто Карлос, Гаїска Мендьєта, Марк ван Боммель, Паулу Футре, Луїс Гарсія, Джеремі Лінч (фристайлер F2), Кларенс Зеєдорф, Патрік Бергер, Жозе Бозінгва, Дієго Міліто;

Сині — Вітор Байя, Кафу, Лора Жорж, Карлес Пуйоль, Луїш Фігу, Стів Макманаман, Робер Пірес, Патрік Клюйверт, Давор Шукер, Біллі Уінгроу (фристайлер F2), Флоран Малуда, Крістіан Карамбе;

Жовті — Девід Джеймс, Деян Станкович, Джованні ван Бронкхорст, Іан Раш, Алессандро Дель П’єро, Карл-Хайнц Рідлі, Селія Шашіч, Нуну Гомеш, Маніше, Естебан Камбьяссо, Деку, Марко Матерацці;

Сірі — Жуліо Сезар, Штеффен Фройнд, Рікарду Карвалью, Юрій Джоркаєфф, Клод Макелеле, Хенрік Ларссон, Володимир Шміцер, Предраг Міятович, Роббі Фаулер, Фернандо Морієнтес, Давид Трезеге, Джанлука Дзамбротта.

Примітно, що серед учасників є ті, хто вигравав Лігу чемпіонів в іспанській столиці: Дієго Міліто, Естебан Камбьяссо, Деян Станкович.

Зауважимо, що матчі 31-го травня на полі мадридської фан-зони будуть складатися з одного 15-хвилинного тайму і пройдуть у форматі 6×6 (заміни не обмежені). Переможці півфіналів битимуться у фіналі чемпіонів.

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