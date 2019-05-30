Команды звезд прошлого примут участие в Турнире чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Накануне финала Лиги чемпионов в Мадриде пройдет Турнир чемпионов в котором примут участие четыре команды, составленные из бывших звезд европейского футбола. Об этом сообщает сайт УЕФА, передает УНН.
К 2018 году Матчи чемпионов были кульминацией мероприятий, приуроченных к финалу Лиги чемпионов, но второй сезон подряд на поле впервые выйдут сразу четыре команды, а зрители увидят еще больше звезд.
48 игроков будут разделены на команды по цветам: красные, синие, желтые и серые.
Большинство из них ранее выигрывали Кубок чемпионов, в том числе мадридские легенды Роберто Карлос, Луиш Фигу, Макманаман и Фернандо Морьентес. Также в Турнире чемпионов примут участие бывшие звезды женского футбола Селия Шашич и Лора Жорж и фристайлеры F2 Джереми Линч и Билли Уингроу.
Составы команд:
Красные — Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Роберто Карлос, Гаиска Мендьета, Марк ван Боммель, Паулу Футре, Луис Гарсия, Джереми Линч (фристайлер F2), Кларенс Зеедорф, Патрик Бергер, Жозе Бозингва, Диего Милито;
Синие — Витор Байя, Кафу, Лора Жорж, Карлес Пуйоль, Луиш Фигу, Стив Макманаман, Робер Пирес, Патрик Клюйверт, Давор Шукер, Билли Уингроу (фристайлер F2), Флоран Малуда, Кристиан Карамбе;
Желтые — Дэвид Джеймс, Деян Станкович, Джованни ван Бронкхорст, Иан Раш, Алессандро Дель Пьеро, Карл-Хайнц Ридли, Селия Шашич, Нуну Гомеш, Манише, Эстебан Камбьяссо, Деку, Марко Матерацци;
Серые — Жулио Сезар, Штеффен Фройнд, Рикарду Карвалью, Юрий Джоркаефф, Клод Макелеле, Хенрик Ларссон, Владимир Шмицер, Миятович, Робби Фаулер, Фернандо Морьентес, Давид Трезеге, Джанлука Дзамбротта.
Примечательно, что среди участников есть те, кто выигрывал Лигу чемпионов в испанской столице: Диего Милито, Эстебан Камбьяссо, Деян Станкович.
Заметим, что матчи 31-го мая на поле мадридской фан-зоны будут состоять из одного 15-минутного тайма и пройдут в формате 6×6 (замены не ограничены). Победители полуфиналов сразятся в финале чемпионов.