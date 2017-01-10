Команда українця О.Леня поступилася чинному чемпіонові НБА "Клівленду"

“Фінікс” не міг стримати натиск гостей в атаці, пропустивши у дебютному відрізку 41 очко. Надалі перевага “Кавальєрс” доходила і трималася деякий час в межах +20 очок, однак вдала третя чверть дозволила господарям підтягнутися в рахунку і вирівняти розклад сил на паркеті (90:93). Кінцівку зустрічі вдало провів чинний чемпіон НБА та святкував перемогу 120:116.

Персональна статистика:

“Кавальєрс” — Леброн Джеймс 28 очок, 8 підбирань, Кайрі Ірвінг 27 + 7 передач, Кевін Лав 25 + 10 підбирань, “Санс” — Ерік Бледсо 31 очко, 8 передач, Девін Букер 28 + 5 підбирань.

Варто відзначити, що О.Лень отримав лише 6:10 хвилини ігрового часу за які встиг набрати 2 очки (1/3 двоочкові) і поставити 1 блок-шот.

Нагадаємо, що “Клівленд” продовжує триматися на горі Східної конференції НБА — 28 позитивних результатів при 8 поразках. “Фінікс” має в активі 12 перемог і 26 програшів — 13 сходинка Заходу.