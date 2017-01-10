Команда украица О.Леня уступила действующему чемпиону НБА "Кливленда"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА аутсайдер Западной конференции НБА "Финикс Санс" принимал чемпиона Ассоциации "Кливленд Кавальерс", передает корреспондент УНН.
"Финикс" не мог сдержать натиск гостей в атаке, пропустив в дебютном отрезке 41 очко. В дальнейшем преимущество "Кавальерс" доходило и держалось некоторое время в пределах +20 очков, однако удачная третья четверть позволила хозяевам подтянуться в счете и выровнять расклад сил на паркете (90:93). Концовку встречи удачно провел действующий чемпион НБА и праздновал победу 120: 116.
Персональная статистика:
"Кавальерс" - Леброн Джеймс 28 очков, 8 подборов, Кайри Ирвинг 27 + 7 передач, Кевин Лав 25 + 10 подборов, "Санс" - Эрик Бледсо 31 очко, 8 передач, Девин Букер 28 + 5 подборов.
Стоит отметить, что О.Лень получил лишь 6:10 минуты игрового времени за которые успел набрать 2 очка (1/3 двухочковые) и поставить 1 блок-шот.
Напомним, что "Кливленд" продолжает держаться на горе Восточной конференции НБА - 28 положительных результатов при 8 поражениях. "Финикс" имеет в активе 12 побед и 26 проигрышей - 13 ступенька Запада.