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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13386 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Команда Нової Зеландії встановила рекорд наземної швидкості на вітродвигунах

Команда Нової Зеландії встановила рекорд наземної швидкості на вітродвигунах

Київ • УНН

 • 1111217 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вітрильна команда з Нової Зеландії заявила, що вона побила світовий рекорд швидкості на суші, розігнавшись до 222,4 км/год в Австралії, інформує УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Аеродинамічний корабель "Хоронуку", що мовою маорі означає "швидко ковзати по землі", встановив рекорд в Кубку Америки.

Бортові комп'ютери зафіксували швидкість, яка набагато перевершила попередній наземний рекорд вітрової енергії 202,9 км/год, встановлений британським інженером Річардом Дженкінсом у 2009 році.

Новий рекорд має бути підтверджений керівним органом Всесвітньої організації наземного парусного спорту.

Керівник збірної Нової Зеландії Маттео де Нора сказав, що новий рекорд став результатом покращеної аеродинаміки, методів конструкції та матеріалів.

Команда з Окленду встановила рекорд наземної швидкості в рамках підготовки до захисту Кубка Америки на воді, коли у 2024 році в Барселоні відбудеться гонка преміум-класу з океанського вітрильного спорту.

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