Команда Новой Зеландии установила рекорд наземной скорости на ветродвигателях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Парусная команда из Новой Зеландии заявила, что она побила мировой рекорд скорости на суше, разогнавшись до 222,4 км/ч в Австралии, сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Аэродинамический корабль "Хоронуку", что на языке маори означает "быстро скользить по земле", установил рекорд в Кубке Америки.
Бортовые компьютеры зафиксировали скорость, намного превзошедшую предыдущий наземный рекорд ветровой энергии 202,9 км/ч, установленный британским инженером Ричардом Дженкинсом в 2009 году.
Новый рекорд должен быть подтвержден руководящим органом Всемирной организации наземного парусного спорта.
Руководитель сборной Новой Зеландии Маттео де Нора сказал, что новый рекорд стал результатом улучшенной аэродинамики, методов конструкции и материалов.
Команда из Окленда установила рекорд наземной скорости в рамках подготовки к защите Кубка Америки на воде, когда в 2024 году в Барселоне состоится гонка премиум-класса по океанскому парусному спорту.