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Команда Навального закликала росіянок виходити на антивоєнні акції 8 березня

Команда Навального закликала росіянок виходити на антивоєнні акції 8 березня

Київ • УНН

 • 92727 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Команда російського опозиціонера Олексія Навального закликає росіянок 8 березня виходити на антивоєнні акції. Вони плануються на 14.00 на центральних площах російських міст. Про це сказала прес-секретар Навального Кіра Ярмиш у своєму відеозверненні, передає УНН.

Деталі 

Ярмиш сказала, що "Путіну начхати на будь-яке людське життя – російське чи українське, його цікавлять лише його гроші та влада".

"Для нього всі люди, що б'ються на фронті, безіменні, гарматне м'ясо, видатковий варіант, буквально, худоба, яку він жене на забій, щоб можна було якомога довше сидіти на мішку з грошима. Путін не вірить у жодний "російський світ", не вірить у фашистів і денацифікацію. Життя ваших родичів, ваших друзів та близьких, яке буде перемелене війною, для нього ніщо", — заявила Ярмиш.

Акції плануються на 14.00 на центральних площах російських міст.

"Важливо, що це той момент, коли ми маємо твердо заявити, чого цього дня ми хочемо насправді. Ми хочемо, щоб цієї війни не було. Ми хочемо, щоб вона припинилася негайно", — додала опозиціонерка.

Нагадаємо 

В Росії люди вийшли на протести в підтримку України. Поліція жорстко розігнала мітинги.

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