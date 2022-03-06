В Росії люди вийшли на протести в підтримку України. Поліція жорстко розігнала мітинги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На антивоєнну акцію протесту в РФ вийшли мешканці міст Омська, Томська, Іркутська та Єкатеринбурга. Загалом мітинги пройшли в 21 місті РФ. Про це УНН інформує з посиланням на радника міністра МВС Антона Геращенко.
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Антивоєнну акцію в Омську відразу ж розігнала Росгвардія.
У східній частині Росії також розпочалися мітинги проти війни.
У Єкатеринбурзі поліція повалила учасника протесту проти війни в Україні в сніг.
Журналістку, яка знімала ці дії, виштовхнули, заявивши, що вона заважає співробітникам поліції. За її словами, затриманого вдарили палицею.
На антивоєнних акціях у Росії сьогодні затримано вже понад 543 особи у 21 містах.
Усього з початку війни з Україною в РФ затримано 9015 людей.