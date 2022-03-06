В России люди вышли на протесты в поддержку Украины. Полиция жестко разогнала митинги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На антивоенную акцию протеста в РФ вышли жители городов Омска, Томска, Иркутска и Екатеринбурга. Всего митинги прошли в 21 городе РФ. Об этом УНН информирует со ссылкой на советника министра МВД Антона Геращенко.
Детали
Антивоенную акцию в Омске сразу же разогнала Росгвардия.
В восточной части России также начались митинги против войны.
В Екатеринбурге полиция повалила участника протеста против войны в Украине в снег.
Журналистку, которая снимала эти действия, вытолкнули, заявив, что она мешает сотрудникам полиции. По ее словам, задержанного ударили палкой.
На антивоенных акциях в России сегодня задержано уже более 543 человек в 21 городах.
Всего с начала войны с Украиной в РФ задержано 9015 человек.