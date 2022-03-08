Команда Навального призвала россиянок выходить на антивоенные акции 8 марта

Детали

Ярмыш сказала, что "Путину наплевать на любую человеческую жизнь - российскую или украинскую, его интересуют только его деньги и власть".

"Для него все люди, что сражаются на фронте, безымянные, пушечное мясо, расходный вариант, буквально, скот, который он гонит на убой, чтобы можно было как можно дольше сидеть на мешке с деньгами. Путин не верит ни в один "русский мир", не верит в фашистов и денацификацию. Жизнь ваших родственников, ваших друзей и близких, которая будет перемолотая войной, для него ничто", — заявила Ярмыш.

Акции планируются на 14.00 на центральных площадях российских городов.

"Важно, что это тот момент, когда мы должны твердо заявить, чего в этот день мы хотим на самом деле. Мы хотим, чтобы этой войны не было. Мы хотим, чтобы она прекратилась немедленно", — добавила оппозиционерка.

Напомним

В России люди вышли на протесты в поддержку Украины. Полиция жестко разогнала митинги.