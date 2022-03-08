Команда Навального призвала россиянок выходить на антивоенные акции 8 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Команда российского оппозиционера Алексея Навального призывает россиянок 8 марта выходить на антивоенные акции. Они планируются на 14.00 на центральных площадях российских городов. Об этом сказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем видеообращении, передает УНН.
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Ярмыш сказала, что "Путину наплевать на любую человеческую жизнь - российскую или украинскую, его интересуют только его деньги и власть".
"Для него все люди, что сражаются на фронте, безымянные, пушечное мясо, расходный вариант, буквально, скот, который он гонит на убой, чтобы можно было как можно дольше сидеть на мешке с деньгами. Путин не верит ни в один "русский мир", не верит в фашистов и денацификацию. Жизнь ваших родственников, ваших друзей и близких, которая будет перемолотая войной, для него ничто", — заявила Ярмыш.
Акции планируются на 14.00 на центральных площадях российских городов.
"Важно, что это тот момент, когда мы должны твердо заявить, чего в этот день мы хотим на самом деле. Мы хотим, чтобы этой войны не было. Мы хотим, чтобы она прекратилась немедленно", — добавила оппозиционерка.
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