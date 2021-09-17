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Команда Навального опублікувала розслідування про зв'язок Лаврова і Дерипаски

Команда Навального опублікувала розслідування про зв'язок Лаврова і Дерипаски

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Наближена до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Світлана Полякова та її родичі літають з ним в службові відрядження і користуються будинками і яхтами російського бізнесмена Олега Дерипаски. Про це стверджує в своєму розслідуванні команда Олексія Навального, опублікованому в четвер, 16 вересня, передає УНН.

Деталі

Відомо, що приводом для матеріалу послужило розслідування інтернет-видання “Важливі історії”, в якому розповідалося про Полякову як про жінку, яку з Лавровим пов’язують “давні і дуже близькі відносини”. На відміну від “Важливих історій”, команда Навального зазначає, що Полякова навіть не є співробітницею МЗС Росії, але супроводжує Лаврова в усі офіційні відрядження. Разом з ними на спецборті Лаврова, як повідомляється, літає і дочка Полякової Поліна, а також її матір і навіть племінниця.

Ґрунтуючись на даних про перельоти, прихильники опозиціонера з’ясували, що Полякова та її родичі користуються приватними літаками Олега Дерипаски. Розслідувачі також вивчили фотографії дочки Полякової в соцмережах і прийшли до висновку, що вона неодноразово зупинялася в готелях і віллах, що належать Дерипасці. На одному з кадрів, пишуть автори статті, потрапила та сама яхта, на якій плавала колишня модель Настя Рибка, згодом написала книгу про спокушання мільярдера.

Соратники Навального на підставі новин з офіційних джерел зазначають, що Лавров надає Дерипасці різні послуги. Так, міністр особисто писав американським лобістам для того, щоб вони допомогли олігархові отримати громадянство США, вирішував бізнес-питання мільярдера з владою Гвінеї і Ямайки, критикував західні країни за введення персональних санкцій проти Дерипаски, йдеться в розслідуванні.

Офіційний представник МЗС Марія Захарова назвала матеріал команди Навального про Лаврова “псевдорозслідуванням”. У ході брифінгу вона сказала, що “в професіоналізмі Лаврова не сумніваються навіть найзатятіші опоненти” і що авторитет глави МЗС “непохитний, незаперечний”.

Розслідування було опубліковано напередодні початку триденного голосування на виборах до Держдуми РФ. Сергій Лавров входить в п’ятірку лідерів списку кандидатів в депутатів від партії “Єдина Росія”.

Нагадаємо

Сьогодні в Росії починається триденне голосування на виборах депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального та міського рівнів. Основний день голосування буде у неділю, 19 вересня.

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