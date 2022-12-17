Команда Маска шукає нові інвестиції для Twitter після відтоку рекламодавців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Команда мільярдера Ілона Маска звернулася до інвесторів з проханням про нове фінансування для його платформи соціальної мережі Twitter, яка перебуває у скрутному становищі, з посиланням на одного з інвесторів повідомляє Reuters, пише УНН.
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Росс Гербер, президент і головний виконавчий директор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, повідомив агентству Reuters, що представник Маска зв'язався з ним з приводу пропозиції більшої кількості акцій за тією ж ціною 54,20 долара, яку Маск заплатив, щоб зробити компанію приватною у жовтні.
Джаред Бірчал, керуючий директор сімейного офісу Ілона Маска, цього тижня звернувся до потенційних інвесторів, повідомила у п'ятницю новинна платформа Semafor з посиланням на двох осіб, знайомих із зусиллями зі збору коштів.
Доповнення
Twitter пережив те, як рекламодавці біжать через побоювання з приводу підходу Маска до контролю за твітами, зниження доходів та його здатності виплатити відсотки за боргом у 13 мільярдів доларів, який Маск взяв на себе, щоб купити компанію соціальних мереж.
Раніше цього тижня Маск продав акції Tesla ще на 3,6 мільярда доларів, внаслідок чого цього року було продано акції компанії з виробництва електромобілів на суму майже 40 мільярдів доларів.
Акції Tesla у п'ятницю продемонстрували найгірші втрати за тиждень із березня 2020 року, тоді як інвестори дедалі більше стурбовані тим, що Маск відволікається на Twitter, та через уповільнення світової економіки.