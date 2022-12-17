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Команда Маска ищет новые инвестиции для Twitter после оттока рекламодателей

Команда Маска ищет новые инвестиции для Twitter после оттока рекламодателей

Киев • УНН

 • 658094 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Команда миллиардера Илона Маска обратилась к инвесторам с просьбой о новых средствах для его платформы социальной сети Twitter, которая находится в затруднительном положении, со ссылкой на одного из инвесторов сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Росс Гербер, президент и главный исполнительный директор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, сообщил агентству Reuters, что представитель Маска связался с ним по поводу предложения большего количества акций по той же цене в 54,20 доллара, которую Маск заплатил, чтобы сделать компанию частной в октябре.

Джаред Бирчал, управляющий директор семейного офиса Илона Маска, на этой неделе обратился к потенциальным инвесторам, сообщила в пятницу новостная платформа Semafor со ссылкой на двух человек, знакомых с усилиями по сбору средств.

Дополнение

Twitter пережил то, как рекламодатели бегут из-за опасений по поводу подхода Маска к контролю за твитами, снижения доходов и его способности выплатить проценты по долгу в 13 миллиардов долларов, который Маск взял на себя, чтобы купить компанию социальных сетей.

Ранее на этой неделе Маск продал акции Tesla еще на 3,6 миллиарда долларов, в результате чего в этом году было продано акций компании по производству электромобилей на сумму почти 40 миллиардов долларов.

Акции Tesla в пятницу продемонстрировали худшие потери за неделю с марта 2020 года, в то время, как инвесторы все больше обеспокоены тем, что Маск отвлекается на Twitter, и из-за замедления мировой экономики.

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