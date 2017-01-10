Колядники завітали до Миколаївської облради

Вихованці зразкового колективу України театр слова "Дарунок неба" та молоді артистки – вихованки театру пісні "Співоче перевеслечко" з Вітовського району привітали голову облради із різдвяними святами. Послухати колядки також прийшли працівники виконавчого апарату відомства.

Колядники кажуть, що вони "отримують неймовірне задоволення даруючи людям звістку про народження сина Божого".

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Львівщині встановили рекорд із наймасовішого виконання колядки.