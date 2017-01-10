Колядники посетили Николаевский облсовет
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 января. УНН. Дети-колядники сегодня посетили Николаевский областной совет. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь Николаевского облсовета Павел Москалев.
Воспитанники образцового коллектива Украины театр слова "Дар неба" и молодые артистки - воспитанницы театра песни "Спивоче перевеслечко" из Витовского района поздравили главу облсовета с рождественскими праздниками. Послушать колядки также пришли работники исполнительного аппарата ведомства.
Колядники говорят, что они "получают невероятное удовольствие даря людям весть о рождении сына Божьего".
Напомним, как сообщал УНН, во Львовской области установили рекорд по массовому исполнению колядки.