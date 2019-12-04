Коляда розповіла про метод реабілітації ветеранів, який запровадять в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України для реабілітації ветеранів планують використовувати тренерський метод, тобто тренувати групу людей і відправляти її в регіони навчати фахівців, які працюють з ветеранами. Про це під час брифінгу за підсумками роботи уряду повідомила голова міністерства Оксана Коляда, передає УНН.
"Надання психічної підтримки і допомоги має бути комплексним. Воно має розпочинатися ще в військкоматі під час рекрутингу, продовжуватися під час несення служби, далі має бути декомпресія під час виходу військового з зони бойових дій", - сказала Коляда.
За словами міністра, навчання мають проходити не лише психологи, а всі фахівці, включаючи лікарів, працівників соціальної сфери.
"Ми будемо навчати всіх і, скоріш за все, будемо використовувати метод тренування тренерів. Тобто тренерські склади тренуються і виїжджають в регіони працювати далі", - зазначила Коляда.
За її словами, раніше в України психологічна реабілітація ветеранів відбувалася один раз на рік у спеціальному закладі протягом 18 днів. На реабілітацію однієї особи держава витрачала 12 тис. грн.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що наступного року держава планує створити в країні центри реабілітації ветеранів.