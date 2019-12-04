Коляда розповіла про метод реабілітації ветеранів, який запровадять в Україні

КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України для реабілітації ветеранів планують використовувати тренерський метод, тобто тренувати групу людей і відправляти її в регіони навчати фахівців, які працюють з ветеранами. Про це під час брифінгу за підсумками роботи уряду повідомила голова міністерства Оксана Коляда, передає УНН.