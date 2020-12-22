Колона ФОПів рушила з Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Учасники масової акції "SaveФОП", які виступають, зокрема, проти запровадження локадуну, рушили з Майдану Незалежності у Києві за запланованим маршрутом центральними вулицями міста, повідомляє УНН.
Учасники акції протесту “SaveФОП” відправилися колоною у напрямку Європейської площі.
Раніше у патрульній поліції попереджали про обмеження руху на Майдані через масову акцію "SaveФОП".
Запланований маршрут: Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — Бессарабська площа — вулиця Круглоуніверситетська — вулиця Лютеранська — вулиця Шовковична — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа — Майдан Незалежності.
Додамо, що на 22 грудня була анонсована нова акція “SaveФОП” на столичному Майдані Незалежності.
Як повідомлялося, нардеп Олександр Качура заявив, що у Раді зібрали підписи про проведення позачергової сесії щодо “ФОПів”.
Нагадаємо, що акції протестів ФОПів почались з 1 грудня, вони вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.
Як повідомляв УНН, 15 грудня відбулася чергова хвиля протестів, а на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями.