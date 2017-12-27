Колона для обміну утримуваними прямує до місця звільнення - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Колона з особами зі списку 306 внесених на обмін утримуваними прямує до визначеного місця звільнення. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко, передає УНН.
"Проконтролювали формування колони, яка направляється до визначеного місця звільнення. Сформована колона з особами зі списку 306-и вже рухається у супроводі представників МКЧХ. Тримаємо кулаки, молимося і працюємо - щоб все відбулося", - повідомила І.Геращенко.
Нагадаємо, обмін для звільнення українських заручників, яких утримують бойовики на Донбасі, заплановано на середу, 27 грудня.
Як повідомляв УНН, утримувані "ДНР" і "ЛНР" вирушили для процесу обміну.