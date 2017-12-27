Колонна для обмена удерживаемыми направляется к месту освобождения - Геращенко

"Проконтролировали формирование колонны, которая направляется к определенному месту увольнения. Сформированная колонна с лицами из списка 306-и уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаки, молимся и работаем - чтобы все произошло", - сообщила И.Геращенко.

Напомним, обмен для освобождения украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе, запланировано на среду, 27 декабря.

Как сообщал УНН, удерживаемые "ДНР" и "ЛНР" отправились для процесса обмена.