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Колона активістів на чолі з Саакашвілі рухається до Верховної Ради

Колона активістів на чолі з Саакашвілі рухається до Верховної Ради

Київ • УНН

 • 16407 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Колона активістів на чолі з екс-головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі рухається вулицею Хрещатик до вулиці Грешевського, де розташоване приміщення Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.

Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею Костьольною в бік до Майдану Незалежності, а потім вийшла на Хрещатик.

Колона, яку очолює Саакашвілі, йде до стін Верховної Ради України.

Додамо, що поблизу Європейської площі, з лівого боку вулиці Грушевського у повній амуніції рушили також і правоохоронці.

Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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