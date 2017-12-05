Колона активістів на чолі з Саакашвілі рухається до Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Колона активістів на чолі з екс-головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі рухається вулицею Хрещатик до вулиці Грешевського, де розташоване приміщення Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею Костьольною в бік до Майдану Незалежності, а потім вийшла на Хрещатик.
Колона, яку очолює Саакашвілі, йде до стін Верховної Ради України.
Додамо, що поблизу Європейської площі, з лівого боку вулиці Грушевського у повній амуніції рушили також і правоохоронці.
Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.