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Колонна активистов во главе с Саакашвили движется в Верховную Раду

Колонна активистов во главе с Саакашвили движется в Верховную Раду

Киев  •  УНН

 • 16405 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Колонна активистов во главе с экс-главой Одесской ОГА, бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили движется по улице Крещатик до улицы Грешевського, где расположена Верховная Рада Украины, передает корреспондент УНН.

После того как активисты освободили из автомобиля правоохранителей задержанного Саакашвили на улице Трехсвятительской, колонна людей двинулась по улице Костельной в сторону до Майдана Независимости, а потом вышла на Крещатик.

Колонна, которую возглавляет Саакашвили, идет к стенам Верховной Рады Украины.

Добавим, что вблизи Европейской площади, с левой стороны улицы Грушевского в полной амуниции двинулись также и правоохранители.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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