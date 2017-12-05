Колонна активистов во главе с Саакашвили движется в Верховную Раду

После того как активисты освободили из автомобиля правоохранителей задержанного Саакашвили на улице Трехсвятительской, колонна людей двинулась по улице Костельной в сторону до Майдана Независимости, а потом вышла на Крещатик.

Колонна, которую возглавляет Саакашвили, идет к стенам Верховной Рады Украины.

Добавим, что вблизи Европейской площади, с левой стороны улицы Грушевского в полной амуниции двинулись также и правоохранители.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.