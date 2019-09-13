Колишня перша ракетка світу відновить кар'єру після семирічної паузи

"У мені ще живе любов до спорту. Але залишається питання, чи зможу я показувати той рівень гри, до якого прагну. Я хочу грати на найвищому рівні. Я хочу бути знову сильною. Це мій марафон", - розповіла бельгійка.

36-річна Клійстерс вперше пішла зі спорту в першій половині 2007 року, після того як виграла Відкритий чемпіонат США, і побувала першою ракеткою світу. Кім знову повернулася на корти після народження дочки Джаді в 2009 році і через місяць виграла другий титул на US Open. Через рік бельгійка виграла Нью-Йоркський "Великий Шолом" ще раз, а на початку 2011 їй підкорився Відкритий чемпіонат Австралії. Клійстерс пішла зі спорту в 2012 році.

Відзначимо, що Клійстерс тричі вигравала Відкритий чемпіонат США (2005, 2009, 2010), ще раз їй підкорився Australian Open (2011). Також в її активі дві перемоги на мейджорі в парному розряді ("Ролан Гаррос"-2003 і Вімблдон-2003).