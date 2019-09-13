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6 марта, 19:19 • 92615 просмотра

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6 марта, 17:12 • 115553 просмотра

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6 марта, 14:10 • 113854 просмотра

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Бывшая первая ракетка мира восстановит карьеру после семилетней паузы

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Бывшая первая ракетка мира из Бельгии Ким Клийстерс анонсировала восстановление профессиональной карьеры в 2020 году, сообщает УНН со ссылкой на WTA.

"Во мне еще живет любовь к спорту. Но остается вопрос, смогу ли я показывать тот уровень игры, к которому стремлюсь. Я хочу играть на самом высоком уровне. Я хочу снова сильной. Это мой марафон", - рассказала бельгийка.

36-летняя Клийстерс впервые ушла из спорта в первой половине 2007 года, после того как выиграла Открытый чемпионат США, и побывала первой ракеткой мира. Ким снова вернулась на корты после рождения дочери Джады в 2009 году и через месяц выиграла второй титул на US Open. Через год бельгийка выиграла Нью-Йоркский "Большой Шлем" еще раз, а в начале 2011 ей подчинился Открытый чемпионат Австралии. Клийстерс ушла из спорта в 2012 году.

Отметим, что Клийстерс трижды выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), еще раз ей покорился Australian Open (2011). Также в ее активе две победы на Мейджор в парном разряде ("Ролан Гаррос" -2003 и Уимблдон-2003).

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Украинские Национальные Новости

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