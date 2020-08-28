Колишньому військовому дали 7 років за ґратами через зґвалтування

“Хотинський районний суд Чернівецької області 26 серпня 2020 року визнав винним колишнього військовослужбовця за контрактом однієї з військових частин у зґвалтуванні, втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність та незаконному проникненні до житла (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 304 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 162 ККУ). Указану особу засуджено за сукупністю злочинів до 7 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у суді військова прокуратура довела, що вказаний старший солдат у квітні 2017 року, перебуваючи у місті Хотин Чернівецької області, із застосуванням насильства незаконно проникнув до житлового будинку спільно з неповнолітньою особою та зґвалтував 26-річну жінку.

Нагадаємо, в одному з сіл Новосанжарського району Полтавської області сталося звалтування дитини. До нього можуть бути причетні малолітні.