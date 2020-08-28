Колишньому військовому дали 7 років за ґратами через зґвалтування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Хотинський районний суд Чернівецької області визнав винним колишнього військовослужбовця у зґвалтуванні. Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Військової прокуратури Західного регіону.
“Хотинський районний суд Чернівецької області 26 серпня 2020 року визнав винним колишнього військовослужбовця за контрактом однієї з військових частин у зґвалтуванні, втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність та незаконному проникненні до житла (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 304 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 162 ККУ). Указану особу засуджено за сукупністю злочинів до 7 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у суді військова прокуратура довела, що вказаний старший солдат у квітні 2017 року, перебуваючи у місті Хотин Чернівецької області, із застосуванням насильства незаконно проникнув до житлового будинку спільно з неповнолітньою особою та зґвалтував 26-річну жінку.
Нагадаємо, в одному з сіл Новосанжарського району Полтавської області сталося звалтування дитини. До нього можуть бути причетні малолітні.