Бывшему военному дали 7 лет за решеткой за изнасилование
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Хотинский районный суд Черновицкой области признал виновным бывшего военнослужащего в изнасиловании. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Западного региона.
"Хотинский районный суд Черновицкой области 26 августа 2020 года признал виновным бывшего военнослужащего по контракту одной из воинских частей в изнасиловании, вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность и незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 304 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 162 УКУ). Указанное лицо осуждено по совокупности преступлений к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в суде военная прокуратура доказала, что указанный старший солдат в апреле 2017 года, находясь в городе Хотын Черновицкой области, с применением насилия незаконно проник в жилой дом совместно с несовершеннолетним лицом и изнасиловал 26-летнюю женщину.
Напомним, в одном из сел Новосанжарского района Полтавской области произошло изнасилование ребенка. К нему могут быть причастны малолетние.