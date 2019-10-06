Колишнього тренера Кличка і Усика побили на церемонії зважування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Іменитий боксерський тренер Джеймс Алі Башир потрапив в інцидент за підсумками якого отримав переломи лицьових костей та був госпіталізований, повідомляє УНН з посиланням на “TMZ”.
68-річного тренера було госпіталізовано після того, як його вдарили кулаком під час заходу перед матчевим зважуванням між претендентками за чемпіонські пояси WBC, WBO — американкою Кларіссою Шилдс та Іванною Хабазін із Хорватії.
На відео не потрапив момент побиття американського наставника, але раніше він зчепився у словесну перепалку із представником команди Шилдс, а удар 68-річній особі був завданий нишком. Далі Алі Башир був знайдений у калюжі власної крові.
Зазначається, що поліцейські взяли підозрюваного під варту, але до сих пір особистість цієї людини не була названа.
Додамо також, Башир добре відомий у світі боксу — він працював під керівництвом легендарного тренера Еммануїла Стюарда 17 років і працював з такими боксерами, як Володимир Кличко та Олександр Усик.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишній абсолютний чемпіон світу Холіфілд повернеться в бокс