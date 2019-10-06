Бывшего тренера Кличко и Усика избили на церемонии взвешивания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Именитый боксерский тренер Джеймс Али Башир попал в инцидент по итогам которого получил переломы лицевых костей и был госпитализирован, сообщает УНН со ссылкой на "TMZ".
68-летнего тренера госпитализировали после того, как его ударили кулаком во время мероприятия перед матчевым взвешиванием между претендентками за чемпионские пояса WBC, WBO - американкой Клариссе Шилдс и Иванной Хабазин из Хорватии.
На видео не попал момент избиения американского наставника, но раньше он сцепился в словесную перепалку с представителем команды Шилдс, а удар 68-летней лице был нанесен исподтишка. Далее Али Башир был найден в луже собственной крови.
Отмечается, что полицейские взяли подозреваемого под стражу, но до сих пор личность этого человека не была названа.
Добавим также, Башир хорошо известный в мире бокса - он работал под руководством легендарного тренера Эммануила Стюарда 17 лет и работал с такими боксерами, как Владимир Кличко и Александр Усик.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший абсолютный чемпион мира Холифилд вернется в бокс