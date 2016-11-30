Колишнього топ-менеджера “Укрпошти” судитимуть за розтрату державних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві судитимуть колишнього топ-менеджера “Укрпошти” за розтрату державних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Установлено, що у 2014 році екс-виконувач обов’язків директора з технічної політики УДППЗ “Укрпошта” уклав з приватним товариством угоду, за якою державне підприємство за завищеними цінами закуповувало паливні матеріали. Внаслідок таких дій УДППЗ “Укрпошта” спричинено збитків на суму понад 1,1 млн грн.
Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Наразі прокуратурою міста Києва бвинувальний акт стосовно одного з колишніх керівників Українського державного підприємства поштового зв’язку (УДППЗ) “Укрпошта” скеровано до суду.