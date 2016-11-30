Бывшего топ-менеджера "Укрпочты" будут судить за растрату государственных средств

Установлено, что в 2014 году экс-исполняющий обязанности директора по технической политике УГППС "Укрпочта" заключил с частным обществом договор, по которому государственное предприятие по завышенным ценам закупало топливные материалы. В результате таких действий УГППС "Укрпочта" нанесен ущерб на сумму более 1,1 млн грн.

Действия экс-чиновника квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, то есть растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах.

Прокуратурой города Киева обвинительный акт в отношении одного из бывших руководителей Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" направлен в суд.