Колишнього селищного голову судитимуть за привласнення держкоштів на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Запоріжжі судитимуть колишнього селищного голову за завдані збитки державі у розмірі понад 800 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього селищного голови за підозрою у привласненні державних коштів.
Екс-голова одноособово та без скликання сесії виніс рішення, яким було незаконно відчужено об’єкт комунальної власності за заниженою вартістю, внаслідок чого територіальній громаді спричинений збиток у розмірі 812 тис. грн.
Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом, за клопотанням процесуального прокурора на його майно накладено арешт на загальну суму близько 800 тис. грн.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років