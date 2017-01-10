Бывшего поселкового голову будут судить за присвоение госсредств в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Запорожской области будут судить бывшего поселкового голову за нанесенный ущерб государству в размере более 800 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего поселкового головы по подозрению в присвоении государственных средств.
Экс-глава единолично и без созыва сессии принял решение, которым был незаконно отчужден объект коммунальной собственности по заниженной стоимости, в результате чего территориальной общине нанесен ущерб в размере 812 тыс. грн.
Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, по ходатайству процессуального прокурора на его имущество наложен арест на общую сумму около 800 тыс. грн.
Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет