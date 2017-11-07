Колишнього охоронця Трампа допитають в рамках розслідування російського втручання

К.Шиллера, який працював на Д.Трампа з 1999 року, у вівторок за закритими дверима допитають члени Постійного спеціального комітету з розвідки палати представників Конгресу США, у рамках розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Перш ніж залишити Білий дім у серпні в якості керівника операцій Овального кабінету, К.Шиллер часто був першим і останнім помічником, з яким Д.Трамп бачився щодня.

Під час виборчої кампанії колишній охоронець був свідком майже кожної розмови і дзвінка, знаходячись поруч із президентом у автомобілі, подорожуючи з ним між мітингами, повідомляють колишні помічники кампанії. Він був також каналом, через який союзники Д.Трампа за межами Білого дому могли зв’язатися з президентом.

Коли президент США звільнив директора ФБР Джеймса Комі, К.Шиллер подав листа з проханням про відставку до Міністерства юстиції. Він також перебував з Д.Трампом у Москві під час конкурсу "Міс Всесвіт" у 2013 році, де, за інформацією досьє, складеного опозицією під час президентської кампанії, «відбулись непристойні події».

Хоча допит в Конгресі не буде публічними або під присягою, будь-які хибні заяви вважатимуться злочином, який може загрожувати терміном до п'яти років ув'язнення. Екс-охоронець президента найняв адвоката Стюарта Сірса, захисника злочинців та білих комірців, щоб допомогти йому у цьому процесі.

Нагадаємо, 30 жовтня в рамках розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером, у справі російського втручання у президентські вибори в США в 2016 році, було видано перший ордер на затримання Пола Манафорта, керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Як повідомляв УНН, колишній голова виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, Пол Манафор та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс здалися федеральній владі.