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Бывшего охранника Трампа допросят в рамках расследования российского вмешательства

Бывшего охранника Трампа допросят в рамках расследования российского вмешательства

Киев  •  УНН

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КИИВ.7 ноября. УНН. Бывший охранник президента США Дональда Трампа Кит Шиллер во вторник предстанет перед следственной группой, изучающей связи избирательной кампании Д.Трамп с Россией во время выборов 2016 года, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

 

К.Шиллера, который работал на Д.Трамп с 1999 года, во вторник за закрытыми дверями допросят члены Постоянного специального комитета по разведке палаты представителей Конгресса США, в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Прежде чем покинуть Белый дом в августе в качестве руководителя операций Овального кабинета, К.Шиллер часто был первым и последним помощником, с которым Д.Трамп виделся каждый день.

Во время избирательной кампании бывший охранник был свидетелем почти каждого разговора и звонка, находясь рядом с президентом в автомобиле, путешествуя с ним между митингами, сообщают бывшие помощники кампании. Он был также каналом, через который союзники Д.Трамп за пределами Белого дома могли связаться с президентом.

Когда президент США уволил директора ФБР Джеймса Коми, К.Шиллер подал письмо с просьбой об отставке в Министерство юстиции. Он также находился с Д.Трампом в Москве во время конкурса "Мисс Вселенная" в 2013 году, где, по информации досье, составленного оппозицией во время президентской кампании, "состоялись непристойные действия".

Хотя допрос в Конгрессе не будет публичными или под присягой, любые ложные заявления будут считаться преступлением, за которое может угрожать срок до пяти лет заключения. Экс-охранник президента нанял адвоката Стюарта Сирса, защитника преступников и белых воротничков, чтобы помочь ему в этом процессе.

Напомним, 30 октября в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафор и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс сдались федеральным властям .

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