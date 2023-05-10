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Колишнього кримського депутата заочно засудили на 12 років за держзраду

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила про заочне засудження колишнього кримського депутата Верховної Ради Крима за державну зраду, передає УНН

Деталі

Прокурори довели, що у 2014 році колишній чиновник спільно з іншими депутатами кримського парламенту проголосував за прийняття ряду незаконних постанов, щоб приховати факт окупації півострова збройними силами рф та легітимізації дій окупантів. Зокрема йдеться про рішення щодо проведення так званого "загальнокримського референдуму", що мав показати картинку начебто "вільного волевиявлення кримчан", прийняття постанови "Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя", яка передбачала "входження Криму до складу рф".

Зазначається, що всупереч постанови Верховної Ради України, якою їхні повноваження було припинено, колишні депутати також проголосували за прийняття постанови про "Незалежність Криму" та "Правонаступництво Республіки Крим".

Нагадаємо

30 березня до 10 років позбавлення волі заочно засудили суддю, яка причетна до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова. Це перший в Україні вирок за депортацію цивільних з Крима.

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