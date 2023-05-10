Бывшего крымского депутата заочно осудили на 12 лет за госизмену
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила о заочном осуждении бывшего крымского депутата Верховной Рады Крыма за государственную измену, передает УНН.
Детали
Прокуроры доказали, что в 2014 году бывший чиновник совместно с другими депутатами крымского парламента проголосовал за принятие ряда незаконных постановлений, чтобы скрыть факт оккупации полуострова вооруженными силами рф и легитимизации действий оккупантов. В частности речь идет о решении о проведении так называемого "общекрымского референдума", который должен был показать картинку якобы "свободного волеизъявления крымчан", принятие постановления "О декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя", которая предусматривала "вхождение Крыма в состав рф".
Отмечается, что вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым их полномочия были прекращены, бывшие депутаты также проголосовали за принятие постановления о "Независимости Крыма" и "Правопреемстве Республики Крым".
Напомним
30 марта к 10 годам лишения свободы заочно приговорили судью, которая причастна к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова. Это первый в Украине приговор за депортацию гражданских из Крыма.