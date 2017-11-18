Колишнього футболіста збірної України визнано гравцем місяця в ФК "Кубань"

Хавбек переміг, отримавши 32,8 відсотків голосів на офіційному сайті та обігнав найближчого переслідувача Спартака Гогнієва (26 відсотків).

У нинішньому сезоні 35-річний півзахисник відіграв 20 поєдинків за “Кубань”, в яких забив шість м’ячів при 1 результативній передачі.

Варто відзначити, що за російський колектив Гай виступає з 2016 року, а перед цим грав за азербайджанську “Габалу” та українські “Чорноморець” і “Шахтар”. У футболці “гірників” хавбек провів 141 матч та вигравав Кубок УЄФА і 6 титулів чемпіона України.