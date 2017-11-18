Бывшего футболиста сборной Украины признано игроком месяца в ФК "Кубань"

Хавбек победил, получив 32,8 процентов голосов на официальном сайте и обогнал ближайшего преследователя Спартака Гогниева (26 процентов).

В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник сыграл 20 поединков за “Кубань”, в которых забил шесть мячей при 1 результативной передачи.

Стоит отметить, что за российский коллектив Гай выступает с 2016 года, а до этого играл за азербайджанский “Габала” и украинские “Черноморец” и “Шахтер”. В футболке “горняков” хавбек провел 141 матч и выигрывал Кубок УЕФА и 6 титулов чемпиона Украины.