Бывшего футболиста сборной Украины признано игроком месяца в ФК "Кубань"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Представитель второго по силе чемпионата России по футболу ФК “Кубань” объявил лучшим игроком октября месяца украинца Алексея Гая, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Хавбек победил, получив 32,8 процентов голосов на официальном сайте и обогнал ближайшего преследователя Спартака Гогниева (26 процентов).
В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник сыграл 20 поединков за “Кубань”, в которых забил шесть мячей при 1 результативной передачи.
Стоит отметить, что за российский коллектив Гай выступает с 2016 года, а до этого играл за азербайджанский “Габала” и украинские “Черноморец” и “Шахтер”. В футболке “горняков” хавбек провел 141 матч и выигрывал Кубок УЕФА и 6 титулов чемпиона Украины.