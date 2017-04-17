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Колишнього бойовика "ДНР" затримали на вокзалі Волновахи

Колишнього бойовика "ДНР" затримали на вокзалі Волновахи

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. На залізничному вокзалі Волновахи поліцейські затримали колишнього бойовика “ДНР”. Про це кореспонденту УНН повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області.

Поліцейські помітили 32-річного чоловіка, який намагався поїхати до матері в Кропивницький. Громадянин нервував і уникав зустрічі з нарядом поліції.

Чоловік з бойовим минулим був негайно затриманий і доставлений до Волноваського відділу поліції, де розповів усі подробиці перебування в незаконних збройних формуваннях.

“До лав терористів він вступив в вересні 2015 року, маючи намір збагатитися. На посаді молодшого інспектора нагляду і безпеки, чоловік охороняв в’язнів у Макіївській виправній колонії № 97. Через 3 місяці він вирішив покинути безперспективну роботу, де платили менше 2 тисяч гривень і звільнився. З тих пір чоловік ніде не працював і проживав за місцем проживання разом з сім’єю. При першій спробі покинути окуповану територію колишній бойовик був затриманий поліцейськими”, — йдеться у повідомленні.

За фактом порушено кримінальне провадження за ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Нагадаємо, напередодні Великодня правоохоронці Бахмута затримали бойовика, який охороняв штаб “ДНР” в захопленій прокуратурі.

Українські Національні Новини

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