Бывшего боевика "ДНР" задержали на вокзале Волновахи

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23342 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85853 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143715 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112051 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113615 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110677 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102894 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106575 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103207 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150610 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывшего боевика "ДНР" задержали на вокзале Волновахи

Бывшего боевика "ДНР" задержали на вокзале Волновахи

Киев  •  УНН

 • 12312 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. На железнодорожном вокзале Волновахи полицейские задержали бывшего боевика “ДНР”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Волновахском отделе полиции Донецкой области.

Полицейские заметили 32-летнего мужчину, который пытался поехать к матери в Кропивницкий. Гражданин нервничал и избегал встречи с нарядом полиции.

Человек с боевым прошлым был немедленно задержан и доставлен в Волновахский отдел полиции, где рассказал все подробности пребывания в незаконных вооруженных формированиях.

“В ряды террористов он вступил в сентябре 2015 года, намереваясь обогатиться. В должности младшего инспектора надзора и безопасности, мужчина охранял заключенных в Макеевской исправительной колонии № 97. Через 3 месяца он решил покинуть бесперспективную работу, где платили меньше 2 тысяч гривен и уволился. С тех пор мужчина нигде не работал и проживал по месту жительства вместе с семьей. При первой попытке покинуть оккупированную территорию бывший боевик был задержан полицейскими”, — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Напомним, накануне Пасхи правоохранители Бахмута задержали боевика, который охранял штаб “ДНР” в захваченной прокуратуре.

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