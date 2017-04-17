Бывшего боевика "ДНР" задержали на вокзале Волновахи

Полицейские заметили 32-летнего мужчину, который пытался поехать к матери в Кропивницкий. Гражданин нервничал и избегал встречи с нарядом полиции.

Человек с боевым прошлым был немедленно задержан и доставлен в Волновахский отдел полиции, где рассказал все подробности пребывания в незаконных вооруженных формированиях.

“В ряды террористов он вступил в сентябре 2015 года, намереваясь обогатиться. В должности младшего инспектора надзора и безопасности, мужчина охранял заключенных в Макеевской исправительной колонии № 97. Через 3 месяца он решил покинуть бесперспективную работу, где платили меньше 2 тысяч гривен и уволился. С тех пор мужчина нигде не работал и проживал по месту жительства вместе с семьей. При первой попытке покинуть оккупированную территорию бывший боевик был задержан полицейскими”, — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Напомним, накануне Пасхи правоохранители Бахмута задержали боевика, который охранял штаб “ДНР” в захваченной прокуратуре.