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Колишній воротар "Динамо" виступатиме у чемпіонаті Угорщини

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Воротар донецького “Олімпіка” Артем Кичак продовжить кар’єру в угорському ФК “МТК”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Український воротар перейшов в стан “МТКа” з Будапешта на правах вільного агента і став четвертим новачком команди в літнє міжсезоння.

В поточному сезоні Кичак, який є вихованцем “Динамо”, але виступав здебільшого за “Динамо-3” і “Динамо-2”, провів 9 матчів за “Олімпік”, 4 з яких “сухі”, а також пропустив 10 голів.

Примітно, що “МТК” став переможцем другої ліги Угорщини та боротиметься вже у вищому дивізіоні.

Українські Національні Новини

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