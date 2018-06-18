Колишній воротар "Динамо" виступатиме у чемпіонаті Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Воротар донецького “Олімпіка” Артем Кичак продовжить кар’єру в угорському ФК “МТК”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Український воротар перейшов в стан “МТКа” з Будапешта на правах вільного агента і став четвертим новачком команди в літнє міжсезоння.
В поточному сезоні Кичак, який є вихованцем “Динамо”, але виступав здебільшого за “Динамо-3” і “Динамо-2”, провів 9 матчів за “Олімпік”, 4 з яких “сухі”, а також пропустив 10 голів.
Примітно, що “МТК” став переможцем другої ліги Угорщини та боротиметься вже у вищому дивізіоні.