Колишній суперник Джошуа виразив готовність до проведення бою з Усиком

"Я вже говорив, що готовий битися з Усиком. Про це я говорив ще кілька років тому. Я готовий провести бій з будь-яким боксером, якщо бути чесним. Гадаю, що Усик не зможе проявити себе в супертяжах. Він переміг багатьох хлопців, але це суперважка вага. Це абсолютно інша справа. Я не збираюся провести з ним боксерський поєдинок. Я не збираюся вистояти проти нього в рингу, спробувати перебоксувати. Ні. Я спробую вистежити його і побити всюди. Будь-яким можливим способом я буду бити його", - наголосив Уайт.

Примітно, що Уайст свого часу виступав у якості кікбоксера, де зумів стати чемпіоном Європи та двократним тріумфатором Великої Британії у даному виді спорту.

Нагадаємо, що Уайт, якого було визнано кращим автором нокауту-2018, пообіцяв зробити Усику боляче.