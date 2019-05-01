Колишній суперник Джошуа виразив готовність до проведення бою з Усиком

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Провідний американський боксер суперважкої вагової категорії Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) розповів про шанси Олександра Усика на успішну кар'єру в новій ваговій категорії та дав зрозуміти, що він готовий з ним зустрітися у ринзі, інформує УНН з посиланням на "Boxingnewsonline".

"Я вже говорив, що готовий битися з Усиком. Про це я говорив ще кілька років тому. Я готовий провести бій з будь-яким боксером, якщо бути чесним. Гадаю, що Усик не зможе проявити себе в супертяжах. Він переміг багатьох хлопців, але це суперважка вага. Це абсолютно інша справа. Я не збираюся провести з ним боксерський поєдинок. Я не збираюся вистояти проти нього в рингу, спробувати перебоксувати. Ні. Я спробую вистежити його і побити всюди. Будь-яким можливим способом я буду бити його", - наголосив Уайт.

Примітно, що Уайст свого часу виступав у якості кікбоксера, де зумів стати чемпіоном Європи та двократним тріумфатором Великої Британії у даному виді спорту.

Нагадаємо, що Уайт, якого було визнано кращим автором нокауту-2018, пообіцяв зробити Усику боляче.

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