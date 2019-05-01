Бывший соперник Джошуа выразил готовность к проведению боя с Усиком

"Я уже говорил, что готов драться с Усиком. Об этом я говорил еще несколько лет назад. Я готов провести бой с любым боксером, если быть честным. Думаю, что Усик не сможет проявить себя в супертяже. Он победил многих ребят, но это супертяжелый вес. Это совершенно другое дело. Я не собираюсь провести с ним боксерский поединок. Я не собираюсь выстоять против него в ринге, попробовать перебоксировать. Нет. Я попробую выследить его и побить повсюду. Любым возможным способом я буду бить его", - отметил Уайт.

Примечательно, что Уайт в свое время выступал в качестве кикбоксера, где сумел стать чемпионом Европы и двукратным триумфатором Великобритании в данном виде спорта.

Напомним, что Уайт, который был признан лучшим автором нокаута-2018, пообещал сделать Усику больно.