Колишній прем'єр-міністр Італії повернеться у велику політику
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. 42-річний Маттео Ренці знову обраний на пост національного голови правлячої Демократичної партії. На партійних виборах він отримав більше 70 відсотків голосів, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці зробив перший важливий крок на шляху повернення у велику політику. У неділю, 30 квітня, 42-річний М.Ренці був знову обраний на пост національного секретаря правлячої Демократичної партії (ДП), з якого він пішов у відставку в лютому 2017 року.
Раніше, в грудні 2016 року, М.Ренці покинув пост прем'єр-міністра після провалу ініційованого ним референдуму про зміну конституції Італії. Тепер в якості обраного глави ДП з більшістю в 72% голосів М.Ренці поведе партію на парламентські вибори на початку 2018 року.
За словами екс-прем'єра, "це велика відповідальність". "Я від усього серця дякую тим чоловікам і жінкам, які вірять в Італію", - також сказав М.Ренці, після закінчення партійних виборів, додавши, що "це початок зовсім нової історії".
Нагадаємо, парламент Італії затвердив новопризначений уряд на чолі з Паоло Джентілоні. Новий прем'єр-міністр Італії П.Джентілоні здобув підтримку обох палат італійського парламенту. У середу, 14 грудня, за вотум довіри П.Джентілоні проголосували в сенаті. 169 з 320 сенаторів проголосували "за", 99 - "проти".