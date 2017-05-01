Бывший премьер-министр Италии вернется в большую политику

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци сделал первый важный шаг на пути возвращения в большую политику. В воскресенье, 30 апреля, 42-летний М.Ренци был вновь избран на пост национального секретаря правящей Демократической партии (ДП), из которого он ушел в отставку в феврале 2017 года.

Ранее, в декабре 2016 года, М.Ренци покинул пост премьер-министра после провала инициированного им референдума об изменении конституции Италии. Теперь в качестве избранного главы ГП с большинством в 72% голосов М.Ренци поведет партию на парламентские выборы в начале 2018 года.

По словам экс-премьера, "это большая ответственность". "Я от всего сердца благодарю тех мужчин и женщин, которые верят в Италию", - также сказал М.Ренци, после окончания партийных выборов, добавив, что "это начало совершенно новой истории".

Напомним, парламент Италии утвердил правительство во главе с Джентилони. Новый премьер-министр Италии П.Джентилони получил поддержку обеих палат итальянского парламента. В среду, 14 декабря, за вотум доверия П.Джентилони проголосовали в сенате. 169 из 320 сенаторов проголосовали "за", 99 - "против".