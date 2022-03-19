Колишній наставник "Шахтаря": світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні

Деталі

Португалець вважає безглуздим нинішню війну росії в Україні.

Цитата

"Те, що показують на телебаченні, що я бачу в повідомленнях від друзів про те, що відбувається у Києві, змушує замислитися. Як таке може статися з країною, яка так любить свободу, і в місті з чотиримільйонним населенням, настільки відкритому для світу? Я думаю про це, тим більше, що нові дані з'являються кожну секунду. Я думаю про цю безглузду війну, яку можна пояснити лише відчайдушним прагненням до влади, без озирання на людське життя", - розпочав Каштру.

Також Каштру розкритикував дії світових лідерів, які на його думку, повинні діяти жорсткіше і не обмежуватися економічними санкціями.

"Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні. Вони не повинні говорити про економіку чи щось інше. Ніщо не може бути вищим за мир. Я шокований тим, що відбувається, але ще більше здивований, що ми не в змозі зупинити це безумство. Ми продовжуємо казати, що робимо все можливе, але це не так. Цього тижня я бачив найвищих чиновників із Польщі, Чехії та Словенії у Києві. Нехай інші встають із насиджених місць. Досить! Вони існують у цьому світі не тільки для того, щоб вирішувати повсякденні проблеми", - підкреслив Каштру.

Доповнення

Наразі Каштру тренує ФК "Аль-Духайль". На чолі "Шахтаря" він був з 2019 по 2021 роки.