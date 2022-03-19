Колишній наставник "Шахтаря": світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46255 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94338 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131248 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 182572 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 178880 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175134 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150899 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116407 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109304 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314674 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 26459 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 24539 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 22053 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 20075 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 18828 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 189589 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 314683 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 574649 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 517759 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 52928 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94250 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121798 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144707 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158171 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Колишній наставник "Шахтаря": світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні

Колишній наставник "Шахтаря": світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні

Київ • УНН

 • 99145 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Колишній головний наставник донецького "Шахтаря" Луїш Каштру не залишився осторонь російсько-української війни та висловив власну думку, повідомляє УНН з посиланням на "Maisfutebol".

Деталі

Португалець вважає безглуздим нинішню війну росії в Україні.

Цитата

"Те, що показують на телебаченні, що я бачу в повідомленнях від друзів про те, що відбувається у Києві, змушує замислитися. Як таке може статися з країною, яка так любить свободу, і в місті з чотиримільйонним населенням, настільки відкритому для світу? Я думаю про це, тим більше, що нові дані з'являються кожну секунду. Я думаю про цю безглузду війну, яку можна пояснити лише відчайдушним прагненням до влади, без озирання на людське життя", - розпочав Каштру.

Також Каштру розкритикував дії світових лідерів, які на його думку, повинні діяти жорсткіше і не обмежуватися економічними санкціями.

"Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні. Вони не повинні говорити про економіку чи щось інше. Ніщо не може бути вищим за мир. Я шокований тим, що відбувається, але ще більше здивований, що ми не в змозі зупинити це безумство. Ми продовжуємо казати, що робимо все можливе, але це не так. Цього тижня я бачив найвищих чиновників із Польщі, Чехії та Словенії у Києві. Нехай інші встають із насиджених місць. Досить! Вони існують у цьому світі не тільки для того, щоб вирішувати повсякденні проблеми", - підкреслив Каштру.

Доповнення

Наразі Каштру тренує ФК "Аль-Духайль". На чолі "Шахтаря" він був з 2019 по 2021 роки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаСпорт
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06