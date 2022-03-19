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Бывший наставник "Шахтера": мировым лидерам должно быть стыдно за происходящее в Украине

Киев • УНН

 • 99142 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Бывший главный наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру не остался в стороне от российско-украинской войны и высказал собственное мнение, сообщает УНН со ссылкой на "Maisfutebol".

Детали

Португалец считает бессмысленным нынешнюю войну россии в Украине.

Цитата

"То, что показывают на телевидении, что я вижу в сообщениях от друзей о том, что происходит в Киеве, заставляет задуматься. Как такое может произойти со страной, которая так любит свободу, и в городе с четырехмиллионным населением, столь открытом для мира? Я думаю об этом, тем более, что новые данные появляются каждую секунду. Я думаю об этой бессмысленной войне, которую можно объяснить лишь отчаянным стремлением к власти, без оглядки на человеческую жизнь", - начал Каштру.

Также Каштру раскритиковал действия мировых лидеров, которые по его мнению, должны действовать жестче и не ограничиваться экономическими санкциями.

"Мировым лидерам должно быть стыдно за то, что происходит в Украине. Они не должны говорить об экономике или что-то еще. Ничто не может быть выше мира. Я шокирован происходящим, но еще больше удивлен, что мы не в состоянии остановить это безумие. Мы продолжаем говорить, что делаем все возможное, но это не так. На этой неделе я видел высших чиновников из Польши, Чехии и Словении в Киеве. Пусть другие встают с насиженных мест. Хватит! Они существуют в этом мире не только для того, чтобы решать повседневные проблемы", - подчеркнул Каштру.

Дополнения

Сейчас Каштру тренирует ФК "Аль-Духайль". Во главе "Шахтера" он был с 2019 по 2021 годы.

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