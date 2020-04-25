Колишній наставник клубів УПЛ переміг у дебютній грі чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Матчем "Смолевічі" – "Динамо" Мінськ стартував розіграш шостого туру чемпіонату Білорусі з футболу, передає УНН.
У дебюті зустрічі Іван Бахар відкрив рахунок на користь клубу з Мінську (7 хв). Далі дубль оформив Євгеній Шикавка (39 та 69 хв). До кінця гри авто гол Горопевшека дозволив господарям уникнути розгромного фіаско – 1:3.
Примітно, що дебютну зустріч на посаді тренера "Динамо" провів Леонід Кучук. Білорус свого часу тренував київський "Арсенал", "Сталь" з Кам'янського та "Рух".
Додамо також, "Динамо" Мінськ набрав 9 очок і піднявся на шостий щабель таблиці.