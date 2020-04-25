Бывший наставник клубов УПЛ победил в дебютной игре чемпионата Беларуси

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25352 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73220 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100721 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127110 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128028 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170721 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121450 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156296 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Бывший наставник клубов УПЛ победил в дебютной игре чемпионата Беларуси

Бывший наставник клубов УПЛ победил в дебютной игре чемпионата Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Матчем "Смолевичи" - "Динамо" Минск стартовал розыгрыш шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, передает УНН.

В дебюте встречи Иван Бахар открыл счет в пользу клуба из Минска (7 мин). Далее дубль оформил Евгений Шикавка (39 и 69 мин). К концу игры автогол Горопевшека позволил хозяевам избежать разгромного фиаско — 1:3.

Примечательно, что дебютную встречу на посту тренера “Динамо” провел Леонид Кучук. Белорус в свое время тренировал киевский “Арсенал”, “Сталь” из Каменского и “Рух”.

Добавим также, “Динамо” Минск набрал 9 очков и поднялся на шестую ступень таблицы.

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