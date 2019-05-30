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Колишній нардеп-утікач Царьов викупив санаторії в окупованому Криму

Колишній нардеп-утікач Царьов викупив санаторії в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Колишній народний депутат України Олег Царьов став власником пансіонатів "Дніпро" і "ХІІтовец" в Алушті, які з 2015 року орендували фірми його сім'ї. За обидва санаторії він заплатив 160 мільйонів рублів, хоча раніше заперечував можливість їх викупу, заявивши, що буде судитися за них з окупаційною російською владою в Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим. Реалії".

Продаж санаторіїв "Дніпро" і "ХІІтовец" депутату підконтрольного Росії парламенту Криму узгодили 27 березня. Своїм рішенням парламент дозволив російському уряду Криму продати на відкритому аукціоні 19 об'єктів нерухомості пансіонату "Дніпро" і п'яти об'єктів пансіонату "ХІІТовец" в Алушті. Це повідомлення викликало питання, оскільки з 2015 року ці пансіонати перебували в оренді у ТОВ "Сельбілляр" - фірми дружини і матері колишнього народного депутата України Олега Царьова, який підтримав угруповання "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі і став фігурантом кримінальної справи в Україні .

Нагадаємо, у 2015 році, коли Олег Царьов став фігурантом кримінальної провадження українських правоохоронців за підтримку угруповань "ДНР" і "ЛНР", він разом з сім'єю переїхав на півострів. Там фірми Царьов отримали в оренду шість санаторіїв в Ялті, Алушті та Євпаторії, включаючи "Дніпро" і "ХІІтовец". Інвестори взяли на себе зобов'язання реконструювати і розвивати ці здравниці.

Але в підсумку кримська влада виставила їх на продаж. Повідомлення про планований продаж майна цих пансіонатів дало підстави припускати, що угода готується для фірм Царьова. Оскільки вони орендували ці пансіонати, то мали пріоритетне право на їх викуп. Саме за такою схемою в Криму останні два десятиліття відчужувалося майно кримських оздоровниць.

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